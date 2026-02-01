Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi

- Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 128 dakika sürdü.
- Karşılaşmanın set sonuçları 23-25, 22-25, 25-23, 20-25 olarak kaydedildi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.
128 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Arzu Uzatöz, Ahmet Oğuzhan Ünal
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Enis Ali Ay, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Tsvetan (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)
Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 20-25
Süre: 128 dakika (31, 33, 30, 34)