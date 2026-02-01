Abone ol: Google News

Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında galip geldi

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Halkbank, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:38
Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.

128 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Arzu Uzatöz, Ahmet Oğuzhan Ünal

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mestre, Gökhan Gökgöz, Dirlic, Hasan Sıkar, Emir Kaan Öztürk, Corre (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Vidal, Enis Ali Ay, Kadir Bircan, Burhan Zorluer)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Ertuğrul Gazi Metin, Leal, Tsvetan (Volkan Döne, Sliwka, Arda Bostan, Yunus Emre Tayaz)

Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 20-25

Süre: 128 dakika (31, 33, 30, 34)

