Halkbank, Gebze Belediyespor'u yendi
Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Halkbank, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Gebze Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Halkbank oldu.

88 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serap Kuka

Gebze Belediyespor: Furkan Aydın, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Kemal Kayhan (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Franca, Aykut Acar, Berk Dilmenler, Kaan Atmaca)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Sliwka, Ertuğrul Gazi Metin, Hidalgo, Sotola, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Umut Özdemir, Tuna Uzunkol)

Setler: 20-25, 23-25, 21-25

Süre: 88 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

