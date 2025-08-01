Halkbank Voleybol Takımı, Ahmet Samet Baltacı'yı transfer etti

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Halkbank, orta oyuncu Ahmet Samet Baltacı ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Ahmet Samet Baltacı'nın 2025-2026 sezonunda takımımıza güç ve denge katacağına inanıyoruz. Kendisine Halkbank ailesine hoş geldin diyor, başarı ve sağlık dolu bir sezon diliyoruz.