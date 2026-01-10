Abone ol: Google News

Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve ödem tespit edildi

Fenerbahçe, Türk Hava Yolları maçının ardından Hande Baladın'ın sakatlandığını açıkladı.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 22:49
  • Hande Baladın, Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileğini burktu.
  • Yapılan kontrollerde bağ yaralanması ve ödem tespit edildi.
  • Fenerbahçe, Baladın için geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

