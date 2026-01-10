Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve ödem tespit edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Türk Hava Yolları, sahasında Fenerbahçe'yi 3-2 yendi.

Fenerbahçe, Sultanlar Ligi'nde bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sakatlanan Hande Baladın'ın ayak bileğinde bağ yaralanması ve eklem içi ödem tespit edildiğini duyurdu.

"SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynanan Türk Hava Yolları maçında sağ ayak bileği burkulan sporcumuz Hande Baladın'ın yapılan muayene ve görüntülemelerinde, ayak bileği dış yan bağı yaralanması ve eklem içi ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.