İlbank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- İlbank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Karşılaşma, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- İlbank bu galibiyetle ligdeki ilk galibiyetini alırken rakibi üçüncü mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında İlbank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İlbank oldu.
Bu sonuçla İlbank, ligde ilk galibiyetini aldı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 3. mağlubiyetini yaşadı.
126 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, Yıldıray Turan
İlbank: Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Elif Su Yavuz, Ece Morova (Sinem Arıncı, Beren Yeşilırmak, Hilal Kocakara, Damla Nur Dündar, Aysun Aygör, Ezgi Akyıldız)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Rasinska, Fatma Şekerci, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Kobzar, Mijatovic, Selen Köse, Bilge Paşa, Nisan Barut)
Setler: 25-20, 20-25, 30-28, 25-18
Süre: 126 dakika (28, 31, 39, 28)