İstanbul Gençlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 yendi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında İstanbul Gençlik ile Bursa Büyükşehir Belediyesi karşı karşıya geldi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım İstanbul Gençlik oldu.

92 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

İstanbul Gençlik: Sercan Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan, Mejias, Nevzat Güneş (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Eren Uğur)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Corre, Uriarte, Hasan Sıkar, Dirlic, Gökhan Gökgöz (Ümit Demir, Alperay Demirciler, Vidal, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Zorluer, Kaan Öztürk)

Setler: 25-20, 25-18, 31-29

Süre: 92 dakika (27, 26, 39)

