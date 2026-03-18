İstanbul Gençlikspor, Altekma'yı yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında, İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 mağlup etti
Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Altekma ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Gençlikspor oldu.
110 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol
Hakemler: Serhat Semiz, Necmi Avcı
Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)
İstanbul Gençlikspor: Palonsky, Sercan Yüksel Bidak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias, (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Padar, Fatih Eren Uğur)
Setler: 19-25, 21-25, 25-20, 18-25
Süre: 110 dakika
