Abone ol: Google News

İstanbul Gençlikspor, Altekma'yı yendi

Yayınlama:
Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında, İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Altekma'yı 3-1 mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Altekma ile İstanbul Gençlikspor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Gençlikspor oldu.

110 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Serhat Semiz, Necmi Avcı

Altekma: Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav)

İstanbul Gençlikspor: Palonsky, Sercan Yüksel Bidak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Mejias, (Abdülsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Padar, Fatih Eren Uğur)

Setler: 19-25, 21-25, 25-20, 18-25

Süre: 110 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

Eshspor Haberleri

Çok Okunanlar