Karşıyaka Voleybol, İklimya Demir ile vedalaştı

İHA

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız ve Dilara Gedikoğlu veda eden İzmir ekibi, şimdi de smaçör pozisyonunda oynayan İklimya Demir ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

"KARŞIYAKA HER ZAMAN SİZİN YUVANIZ OLARAK KALACAK"

Konuyla ilgili yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeleri kullandı: