Karşıyaka Voleybol’da iki ayrılık daha yaşandı

İHA

Türkiye Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka Voleybol, yeni sezon planlaması kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Kenia Carcaces, Liset Herrera Blanco, İlarya Zararsız, Dilara Gedikoğlu, İklimya Demir ve Miray Gözübüyük’a veda eden İzmir ekibi, şimdi de Duygu Üçdağ ve Eda Özyılmaz ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

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Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: