Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'ne çıktı

Onikişubat Belediyespor, Efeler Ligi'ne çıktı
Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yenerek Efeler Ligi'ne yükseldi.

Erkekler Voleybol 1. Lig'de Onikişubat Belediyespor ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 25-22, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 kazandı.

EFELER LİGİ'NE YÜKSELDİLER

Onikişubat Belediyespor, 24 maçta aldığı 22 galibiyet ve kazandığı 64 puanla şampiyonluğunu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

