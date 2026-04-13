Sadettin Saran, kadın voleybolcularla bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Sultanlar Ligi final etabındaki üçüncü maçında VakıfBank'a konuk olacak Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kamp yaptığı otelde ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-lacivertli ekibi serinin ikinci maçında gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Saran, takıma olan inancını dile getirdi ve şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

ZİYARETTEN NOTLAR

Ziyarette genel sekreter Orhan Demirel de hazır bulundu.

Başkan Saran ayrıca ziyaret sonunda otelde kamp yapan çocukların da fotoğraf çektirme isteğini kırmadı.

SERİDE EŞİTLİK VAR

Sultanlar Ligi final etabındaki seride 1-1'lik eşitlik bulunuyor.