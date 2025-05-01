Sıla Çalışkan, Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkacaklarına inanıyor

AA & Ensonhaber

VakıfBank'ın pasörü Sıla Çalışkan, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseleceklerine inandığını söyledi.

Altyapısında yetiştiği VakıfBank'a sezon öncesinde tekrar dönen 28 yaşındaki pasör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir takıma sahip olduklarını dile getirdi.

"ŞU ANDA DA ÇOK ŞÜKÜR ŞAMPİYONUZ"

Şampiyonluğa ulaştıkları Sultanlar Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapamadıklarını hatırlatan deneyimli oyuncu, şu şekilde konuştu:

Bunun sebebinin yeni bir takım olmamızla alakalı olduğunu düşünüyorum. Guidetti bize bu takımın çok fazla potansiyeli olduğunu ve zamana ihtiyacının olduğunu söylemişti. Biraz sabretmemiz gerektiğini ve takıma inanmamızı söylemişti. Ondan sonra çok fazla çalışarak buralara geldiğimizi düşünüyorum. Gerek takımın enerjisi, gerek arkadaşlık bizi buralara getirdi. Şu anda da çok şükür şampiyonuz.

"HERKES KAFASINI SIFIRLADI"

Sıla Çalışkan, 3-4 Mayıs'ta mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final organizasyonunun İstanbul'da yapılacak olmasının büyük bir avantaj olduğunu ifade etti.

Sultanlar Ligi'nde şampiyon olduktan sonra 2 günlük iznin ardından çalışmalara geri döndüklerini anlatan tecrübeli pasör, şu ifadeleri kullandı:

İzin günlerimizde herkes kafasını sıfırladı. Sonrasında tamamen odaklandık ve buraya döndük. Guidetti her zaman rakiplere karşı takımını çok iyi hazırlayan bir antrenör. Aynı şekilde teknik heyetin de iyi analiz yaptığını düşünüyorum. Savino Del Bene çok güçlü bir ekip. İnanıyorum ki takımımızın güzel enerjisiyle çalışmalarımızın karşılığını alacağız ve finale çıkacağız.

"İSTANBUL'DA OYNAMAMIZ KESİNLİKLE BİR AVANTAJ"

Dörtlü Final müsabakalarında sarı-siyahlı taraftarları salonda görmek istediklerini anlatan Sıla, şu değerlendirmede bulundu:

İstanbul'da oynamamız kesinlikle bir avantaj. Evimizdeyiz, taraftarlarımızın desteğe geleceğini inanıyorum ve onları salona bekliyorum. Dörtlü Final'de daha fazla Türk takımı olsun isterdik. Ama elimizden geldiğince Türkiye'yi temsil edeceğimizi düşünüyorum.

"CANSU İLE KARDEŞ GİBİYİZ"

Sıla Çalışkan, sarı-siyahlı takımın pasörü Cansu Özbay ile çok yakın arkadaş olduklarını ve birbirlerini her koşulda desteklediklerini ifade etti.

Cansu Özbay'ın çok iyi bir pasör olduğunu belirten Sıla, şunları kaydetti: