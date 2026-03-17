Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabı programı açıklandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nde play-off 3-4 etabının maç programı belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre üçüncülük mücadelesinde oynanacak karşılaşmalar, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarından canlı yayınlanacak.

Seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu üçüncü sırada tamamlayacak.

MAÇ PROGRAMI

Play-off 3-4 etabı maç programı şöyle:

8 Nisan Çarşamba:

16.00 - 1. Maç (3/4'üncülük - alt)

11 Nisan Cumartesi:

13.00 - 2. Maç (3/4'üncülük - üst)

13 Nisan Pazartesi (gerekirse):

16.00 - 3. Maç (3/4'üncülük - üst)