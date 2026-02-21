Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı

Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.

123 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Selen Köse, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Nisan Barut)

Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekçioğlu, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar Akbay, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Tuğba İvegin, Alondra, Büşra Kılıçlı, Merve Zehir, Ratzke, Alondra)

Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15

Süre: 123 dakika

