Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor deplasmanında kazandı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Türk Hava Yolları, deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Türk Hava Yolları oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Mümin Şalvarlılar
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Beliz Baskır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Bilge Paşa, Selen Köse, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara, Nisan Barut)
Türk Hava Yolları: Çağla Çiçekçioğlu, Orthmann, Nicoletti, Bergmann, Bahar Akbay, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Tuğba İvegin, Alondra, Büşra Kılıçlı, Merve Zehir, Ratzke, Alondra)
Setler: 25-18, 25-17, 13-25, 17-25, 9-15
Süre: 123 dakika