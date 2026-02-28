Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'ya set vermedi

Yayınlama:
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.

86 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Orhan Sakın

Türk Hava Yolları: Orthmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Büşra Kılıçlı)

Kuzeyboru: Czyrnianska, Ergül Avcı, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Enweonwu, Ece Hitayca, Lila Şengün, Lozo)

Setler: 25-18, 27-25, 25-21

Süre: 86 dakika (24, 36, 26)

