Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'ya set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup etti.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Türk Hava Yolları ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Türk Hava Yolları oldu.
86 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Orhan Sakın
Türk Hava Yolları: Orthmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Alondra, Çağla Çiçekoğlu, Bergmann, Büşra Kılıçlı)
Kuzeyboru: Czyrnianska, Ergül Avcı, Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak, Gamze Kılıç (Dilek Kınık Ekşi, Enweonwu, Ece Hitayca, Lila Şengün, Lozo)
Setler: 25-18, 27-25, 25-21
Süre: 86 dakika (24, 36, 26)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi