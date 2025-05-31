Umut Çakır: Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak

DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Kadın ve Erkek takımlarını FIVB Milletler Ligi öncesi düzenlediği gala gecesinde bir araya getirdi.

Çubuklu’da gerçekleştirilen organizasyonda A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Umut Çakır, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"KAMPIMIZA ANKARA'DA BAŞLADIK"

Hazırlıklarına başladıklarını aktaran Umut Çakır, şu şekilde konuştu:

Kampımıza Ankara’da başladık. Ondan sonra Hollanda’da 2 tane hazırlık maçı yaptık, şimdi İstanbul’dayız, Slovenya ile hazırlık maçları yapacağız sonrasında da VNL Lig maçları için Çin’e gideceğiz.

"ZOR MAÇLAR OLACAK"

Zor maçlar olacağını ancak bütün maçları kazanmak için sahaya çıkacaklarını ifade eden Çakır, şu ifadeleri kullandı:

VNL dünyanın en iyi takımlarının olduğu bir organizasyon. 5 günde 4 tane maç yapacağız. Açıkçası zor maçlar olacak. Bütün takımlar iyi olduğu için zor maçlar olacak. Her maçı ayrı ayrı değerlendirip, bütün maçları kazanmak için oynamaya çalışacağız.

"HER TOP İÇİN SAVAŞAN VE KAZANMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Tüm taraftarları maça beklediğini söyleyen Umut Çakır, şu şekilde konuştu: