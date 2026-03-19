VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final'e çıktı

Yayınlama:
Haber Merkezi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank, konuk ettiği İtalya'nın Numia Vero Volley ekibini 3-2 yenerek Dörtlü Final'e yükseldi.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında VakıfBank ile İtalya'nın Numia Vero Volley ekibi karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu. Sarı-siyahlılar, alınan bu skorla Dörtlü Final'e yükseldi.

Temsilcimiz, İtalya'da oynanan ilk maçı da 3-2lik skorla mağlup etmişti.

124 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Pinto Lopes (Portekiz), Sabine Witte (Almanya)

VakıfBank: Cazaute, Ogbigu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Ayça Aykaç(L), Jegdic, Dangubic, Sıla Çalışkan, Malual)

Numia Vero Volley: Kurtagic ,Bosio, Lanier, Denesi, Egonu, Piva (Fersino(L), Gelin, Sartori, Akimova, Miner, Pietrini)

Setler: 25-22, 16-25, 25-16, 23-25, 15-12

Süre: 124 dakika (26, 25, 25, 29, 19)

Kaynak: Ensonhaber

