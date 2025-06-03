VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Gabriela Orvosova'yı renklerine bağladı

AA & Ensonhaber
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Çek pasör çaprazı Gabriela Orvosova'yı transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre 24 yaşındaki oyuncu, 2025-2026 sezonunda VakıfBank'ta yer alacak.
FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR VE BAŞARILARI
Genç voleybolcu, kariyerinde sırasıyla VK UP Olomouc, BKS Bostik Bielsko Biala, PGE Rysice Rzeszow ve SMI Roma Volley formaları giydi.
Orvosova, kulüp takımlarıyla 1 Challenge Kupası, 1 Çekya Ligi, 3 Çekya Kupası ve 1 Polonya Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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