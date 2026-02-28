Abone ol: Google News

VakıfBank, Nilüfer Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında VakıfBank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında Nilüfer Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

71 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Adem Türkmen

Nilüfer Belediyespor: Yasemin Şahin, Buse Pehlivan Ünal, Cajic, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Shemanova, Öykü Saruhan, Orvosova)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazute, Berka Buse Özden, Boskovic, Dangubic, Deniz Uyanık (Aylin Acar, Sıla Çalışkan, Malual)

Setler: 24-26, 16-25, 11-25

Süre: 71 dakika (29, 22, 20)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

