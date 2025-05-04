VakıfBank, Numia Vero Volley'e kaybetti

AA & Ensonhaber
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Numia Vero Volley ile VakıfBank karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla İtalyan temsilcisi oldu.
Bu sonuçla Numia Vero Volley, organizasyonu üçüncü tamamlayarak bronz madalya elde etti.
VakıfBank ise dördüncü ve son sırada yer aldı.
100 DAKİKA SÜRDÜ
Numia Vero Volley: Orro, Cazaute, Danesi, Egonu, Daalderop, Kurtagic (Fukudome, Heyrman, Konstantinidou, Smrek, Sylla)
VakıfBank: Cansu Özbay, Frantti, Zehra Güneş, Van Ryk, Markova, Xinyue (Ayça Aykaç Altıntaş, Bosetti, Sıla Çalışkan, Aylin Acar, Derya Cebecioğlu)
Setler: 25-15, 25-19, 23-25, 25-18
Süre: 100 dakika (20, 26, 30, 24)
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