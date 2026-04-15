VakıfBank şampiyonluk, Fenerbahçe seriyi uzatmak için sahada

Voleybol Sultanlar Ligi final serisinde 2-1 önde bulunan VakıfBank, Fenerbahçe'yi bir kez daha yenmesi durumunda şampiyonluğa ulaşacak.
Voleybol Sultanlar Ligi final serisi dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın VakıfBank'ı konuk edecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak.
VAKIFBANK, KAZANIRSA ŞAMPİYON OLACAK
Üç galibiyet alacak tarafın mutlu sona ulaşacağı seride VakıfBank, 2-1 önde bulunuyor.
Sarı-siyahlılar, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda üst üste ikinci kez şampiyon olacak.
FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ SERİYİ UZATMAK
Fenerbahçe ise yarınki maçı kazanıp seriyi uzatmaya çalışacak.
SERİ UZARSA EV SAHİBİ VAKIFBANK OLACAK
Uzaması durumunda serinin beşinci ve son maçı, 19 Nisan Pazar günü Vakıfbank Spor Sarayı'nda oynanacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi