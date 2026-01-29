VakıfBank, Volero karşısında zorlanmadı

- VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volero'yu 3-0 mağlup etti.
- VakıfBank, 5'te 5 yaparak grupta liderliğini sürdürdü.
- Volero, bu yenilgiyle 4. mağlubiyetini aldı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Fransa'nın Volero takımı ile temsilcimiz VakıfBank karşı karşıya geldi.
La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.
VAKIFBANK, 5'TE 5 YAPTI
Bu sonuçla VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.