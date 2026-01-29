Abone ol: Google News

VakıfBank, Volero karşısında zorlanmadı

VakıfBank, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında konuk olduğu Fransa'nın Volero takımını 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 00:01
  • VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde Volero'yu 3-0 mağlup etti.
  • VakıfBank, 5'te 5 yaparak grupta liderliğini sürdürdü.
  • Volero, bu yenilgiyle 4. mağlubiyetini aldı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. haftasında Fransa'nın Volero takımı ile temsilcimiz VakıfBank karşı karşıya geldi.

La Palestre'de oynanan mücadelede VakıfBank, 25-15, 25-17 ve 25-18'lik setlerle 3-0 galip geldi.

VAKIFBANK, 5'TE 5 YAPTI

Bu sonuçla VakıfBank, grupta 5'te 5 yaparak zirvede yer aldı. Üçüncü sıradaki Volero ise 4. yenilgisini yaşadı.

