VakıfBank, Zeren Spor karşısında kazandı

Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında Vakıfbank, konuk olduğu Zeren Spor'u 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 11.10.2025 21:32
Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun açılış maçında Zeren Spor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım VakıfBank oldu.

118 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Ali Sarıkuzu

Zeren Spor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Kübra Akman, Lazareva (Özlem Alkan, Ceren Önal, Gatina, Eylül Karadaş, Şeyma Ercan Küçükarslan, Mihajlovic, Janset Cemre Erkul)

VakıfBank: Cansu Özbay, Cazaute, Zehra Güneş, Boskovic, Markova, Berka Buse Özden (Ayça Aykaç, Selin Yener, Derya Cebecioğlu, Dangubic, Ogbogu, Deniz Uyanık)

Setler: 23-25, 28-26, 19-25, 13-25

Süre: 118 dakika

