Voleybolda Türk ekiplerinin Avrupa'daki rakipleri belli oluyor

Türkiye'yi 2026 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda temsil edecek Türk takımlarının rakipleri yarın belirlenecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilecek kura çekimi TSİ 13.00'te başlayacak ve CEV YouTube ve Facebook kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

TEMSİL EDEN TAKIMLAR

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi kadınlarda VakıfBank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Zeren Spor, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Galatasaray ve Halkbank temsil edecek.

Kura çekiminde VakıfBank ve Fenerbahçe 1. torba, Eczacıbaşı 2. torba, Zeren Spor ise 4. torbada yer alacak.

Erkeklerde de Ziraat Bankkart ve Galatasaray 2. torba, Halkbank ise 4. torbada olacak.

CEV KUPASI VE CEV CHALLENGE KUPASI'NDA YER ALACAK TAKIMLAR

Kadınlar:

CEV Kupası: Galatasaray ve Türk Hava Yolları

Erkekler:

CEV Kupası: Fenerbahçe ve Altekma

CEV Challenge Kupası: Alanya Belediye