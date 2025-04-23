Zehra Güneş: Biz, geri dönüşleri çok seviyoruz

AA & Ensonhaber

Vakıfbank'ın oyuncularından Zehra Güneş, Sultanlar Ligi 2024-2025 sezonunun çok zorlu geçtiğini belirtti.

Zehra Güneş, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GERÇEKTEN ZORLU BİR SEZON OLDU"

Zehra, şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekten zorlu bir sezon oldu. 10 senedir Sultanlar Ligi'nde ilk 6 oynuyorum. İlk defa böyle değişik bir sezon gördüm. Kıyasıya mücadelenin olduğu, herkesin birbirini yendiği ve seyir zevkinin inanılmaz olduğu bir sezon izledik. Set set oynadık. Bu bizim için 5 setlik maçtı. Fenerbahçe, çok güçlü bir takım. Her kazandığımız sette bizi daha fazla zorlayabileceklerini düşünerek sahaya çıktık. Oyunun her alanında agresif kalabildiğimizi düşünüyorum. İlk kaptanlık senemde bu kupayı müzemize götürdüğümüz için mutuyum. Önümüzde CEV Şampiyonlar Ligi var. Umarım bu kupayı da müzemize götürürüz.

"ONLARLA OYNAMAK BENİM İÇİN ZEVK"

Takım arkadaşlarıyla beraber oynamaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren milli voleybolcu, şu şekilde konuştu:

Onlarla oynamak benim için zevk. Kaptanlığımın ilk senesinde şampiyonluğa ulaşmamı unutmayacağım. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Teknik ekibe ve yönetime de teşekkür ediyorum.

"BİZ, GERİ DÖNÜŞLERİ ÇOK SEVİYORUZ"

Fenerbahçe'nin çok iyi oyunculara sahip olduğuna değinen Zehra, şu değerlendirmede bulundu: