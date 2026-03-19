Zeren Spor, deplasmanda Imoco Volley'i yendi

Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Imoco Volley ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

Zeren Spor, İtalya'nın Treviso kentindeki Palaverde Salonu'nda oynanan maçta setleri 25-21, 25-17, 19-25, 30-32 ve 13-15'lik skorlarla tamamladı.

ZEREN SPOR ELENDİ

Imoco Volley yenilmesine rağmen tur atlayarak Dörtlü Final'e kaldı.

Başkent ekibi sahasında oynadığı ilk maçta İtalyan ekibine 3-0 yenilmişti.

2023'TEN BERİ İLK KEZ KAYBETTİLER

Öte yandan son iki yılın şampiyonu Imoco Volley, 16 Mart 2023'ten sonra ilk kez Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde maç kaybetti.

Son yenilgisi 16 Mart 2023'te Fenerbahçe'ye karşıydı. Imoco Volley son mağlubiyetini yine bir Türk takımı olan Zeren Spor'a karşı aldı.