Ziraat Bankkart, ACH Volley'e set vermedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Ziraat Bankkart ile Slovenya'nın ACH Volley ekibi karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Ziraat Bankkart oldu.
Başkent temsilcisi puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
76 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol
Hakemler: Antonella Verrascina (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Dick, Burakhan Tosun)
ACH Volley: Tine, Janez, Toncek, Luka, Alen, Gregor (Jani, Jozef, Jost, Nejc, Klemen, Jani)
Setler: 25-21, 25-21, 25-20
Süre: 76 dakika (25, 26, 25)