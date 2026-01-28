Abone ol: Google News

Ziraat Bankkart, ACH Volley'e set vermedi

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Slovenya'nın ACH Volley ekibini 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 28.01.2026 21:54
  • Ziraat Bankkart, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde Slovenya'nın ACH Volley takımını 3-0 mağlup etti.
  • Başkent temsilcisi böylece puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.
  • Müsabaka, TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynandı.

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. haftasında Ziraat Bankkart ile Slovenya'nın ACH Volley ekibi karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Ziraat Bankkart oldu.

Başkent temsilcisi puanını 12'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

76 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart Voleybol

Hakemler: Antonella Verrascina (İtalya), Igor Porvaznik (Slovakya)

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Nimir, Clevenot (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Dick, Burakhan Tosun)

ACH Volley: Tine, Janez, Toncek, Luka, Alen, Gregor (Jani, Jozef, Jost, Nejc, Klemen, Jani)

Setler: 25-21, 25-21, 25-20

Süre: 76 dakika (25, 26, 25)

