Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde şampiyon oldu

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi play-off final etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık setler sonucunda ev sahibi takım oldu.

Serideki durumu da 3-0'a getiren Ziraat Bankkart, Efeler Ligi'nde 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa ulaştı.

TRİBÜNLER DOLDU

TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmada tribünler büyük oranda doldu.

Mücadeleyi, 2. sette salona gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de izledi.

ZİRAAT BANKKART, SET VERMEDİ

Maçta ilk 10 oyunun (5-5) eşitlikle geçilmesinin ardından 2 sayılık üstünlük yakalayan Ziraat Bankkart, Anderson'ın servis turunun başladığı 19. oyundan itibaren art arda 4 sayı alarak farkı 6'ya (14-8) çıkardı. Avantajını setin sonuna kadar koruyan başkent ekibi, 25-18'lik skorla 1-0 öne geçti.

Takımların birçok servis hatası yaptığı 2. setin kritik anlarında Anderson, Clevenot ve Ter Maat'ın etkili oyunuyla fark yarattığı Ziraat Bankkart, seti 25-22 hanesine yazdırarak skoru 2-0'a getirdi.

Ziraat Bankkart, 9-5 öne geçmesinin ardından seyirci desteğini de arkasına alarak setten 25-21, maçtan da 3-0 galip ayrıldı.

83 DAKİKA SÜRDÜ

Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Anderson, Vahit Emre Savaş, Ter Maat, Clevenot (Berkay Bayraktar)

Galatasaray: Patry, Cardoso, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi, Zaytsev, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Atanasov, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Oğuzhan Karasu)

Setler: 25-18, 25-22, 25-21

Süre: 83 dakika (25, 30, 28)

SON 5 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK

Ziraat Bankkart, Erkekler CEV Kupası'nda zafere ulaşarak tarihinin Avrupa kupalarındaki ilk şampiyonluğuna uzanması sonrası ligi de zirvede bitirdi.

Galatasaray'a karşı oynadığı maçlardan sırasıyla 3-0, 3-1 ve 3-0 galip ayrılarak final serisini 3-0 kazanan Ziraat Bankkart, şampiyonluk mücadelesinde ipi göğüsleyen taraf oldu.

Ziraat Bankkart böylece hem son 5 sezonda hem de tarihinde 4'üncü kez ligde mutlu sona ulaştı.

Başantrenör Mustafa Kavaz, 2022'nin şubat ayından bu yana çalıştırdığı Ziraat Bankkart'ta 3'üncü lig şampiyonluğunu yaşadı.