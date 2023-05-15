Ziraat Bankkart üst üste üçüncü kez Efeler Ligi şampiyonu oldu Voleybol Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında Ziraat Bankkart, Halkbank'ı 3-1 yenerek seriyi 3-2 kazandı ve üst üste üçüncü şampiyonluğunu elde etti.

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AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisi beşinci maçında son iki yılın şampiyonu Ziraat Bankkart, Halkbank ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.

Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ikinci şampiyonluğu

Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.

Final serisinde bir kez daha Halkbank'ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon kupasını aldı

Müsabakanın ardından düzenlenen törende kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Bölge Koordinatörü Zafer Korkmaz verdi.

Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkartlı voleybolcular törenin ardından taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Nihan Karaçam Salkaya verdi.

Arslan Ekşi en değerli oyuncu seçildi

Maçın ardından final serisinin en değerli oyuncusu Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi oldu.

En iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi smaçör Halkbank'tan Thomas Jaeschke, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Faik Samet Güneş ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.

En Çok Gelişme Gösteren Türk Oyuncu Paidar Demir Özel Ödülü ise Berkay Bayraktar'a verildi.

En değerli oyuncu seçilen Ziraat Bankkart kaptanı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.