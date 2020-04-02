Krav maga nedir

İsrail askeri güçleri tarafından uygulanan ve İbranicede “yakın dövüş” anlamına gelen krav maga, kişinin dışarıdan gelecek herhangi bir tehdite anındna yanıt vermesini sağlayan bir dövüş-savunma tekniğidir.

Askeriyede ölümcül darbeler uygulamaya müsaitliğiyle bilinen bu teknik, sivil hayata uyarlanarak "krav maga" adını almıştır.

AMAÇ HAYATTA KALMAKTIR

Temelinde herhangi bir kural olmaksızın, tehdit kaynağı tarafından gelen her türlü saldırıya hızlı bir şekilde karşılık verip onu etkisiz hale getirmek üzerine kurgulanmış olan bu tekniğin asıl amacı, vücut bütünlüğünün bozulmasına izin vermeden hayatta kalmaktır.

Saldırı amacı taşımayan krav maga, çatışmadan kaçınmayı hedefler. Krav magada uygulanan dövüş hamleleri, saldırganı en savunmasız bölgelerinden yaralayıp kavga durumunu bir an önce bitirmeye yöneliktir.

KAS KUVVETİ DEĞİL HIZ ÖNE ÇIKAR

Anlık reflekslerle hayatta kalmanın hedeflendiği bu sporda, önceden belirlenmiş bir hareket sıralaması olmadığı için, rakibin hareketlerinin tahmin edilmesi oldukça zordur.

Krav magada kendini koruma altına almak için hamlelerde bulunan kişi, rakibinin kasık, burun, boğaz gibi kolay bölgelerine yönelir.

Kas kuvvetinin değil, hassas noktalara olan hamlelerın ve hızın önemli olduğu krav maga, bu nedenle kadınlar tarafından da çok tercih edilen bir kişisel savunma yöntemidir.