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Kredi kartı faizleri düştü

1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere Merkez Bankası kredi kartı faizlerini indirdi.

İHA | 28.09.2019 - 06:40..
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Kredi kartı faizleri düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 Ekim’den itibaren geçerli olmak üzere Türk Lirası ve yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını indirdi.

TL VE YABANCI PARA KREDİ FAİZLERİ

Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2016/8)’in 4’üncü maddesinde yapılan değişiklikle;
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00’dan yüzde 1,60’a,
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60’dan yüzde 1,28’e çekildi.

GECİKME FAİZ ORANLARI DA İNDİRİLDİ

Tebliğin 5’inci maddesi değişikliği ile de; Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40’dan yüzde 2,00’a,

Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dan yüzde 1,68’e indirildi.

1 Ekim 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan Tebliğ hükümlerini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.

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