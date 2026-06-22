Kronik sırt ağrısı sadece sırtın sorunu olmayabilir

Sırt ağrısı çoğu zaman yanlış duruş, uzun süre oturmak ya da kas zorlanmasıyla ilişkilendiriliyor. Ancak ağrı haftalar hatta aylar boyunca devam ettiğinde tablo yalnızca omurga veya kaslarla açıklanamıyor. Son yıllarda öne çıkan biyopsikososyal ağrı modeli, kronik sırt ağrısının yalnızca fiziksel değil; sinir sistemi, stres düzeyi, uyku kalitesi ve günlük yaşam alışkanlıklarıyla birlikte değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

AĞRI BAZEN DOKU İYİLEŞSE BİLE DEVAM EDEBİLİYOR

Uzmanlar, üç aydan uzun süren ağrıları kronik ağrı olarak tanımlıyor. Ancak bu durum her zaman devam eden bir doku hasarı olduğu anlamına gelmiyor. Yaralanan kas veya bağ dokusu iyileşmiş olsa bile sinir sistemi bir süre daha aynı bölgeyi “tehdit altında” olarak algılamaya devam edebiliyor.

Bu nedenle kişi herhangi bir yeni hasar oluşmasa da aynı noktada ağrı hissetmeyi sürdürebiliyor. Bu durum, kronik ağrının neden bazı kişilerde aylarca hatta yıllarca devam edebildiğini açıklayan önemli mekanizmalardan biri olarak görülüyor.

SİNİR SİSTEMİ ZAMANLA DAHA HASSAS HALE GELEBİLİYOR

Araştırmalar, uzun süren ağrının yalnızca sırt bölgesiyle sınırlı olmadığını, sinir sisteminin ağrıyı algılama ve işleme biçimini de etkileyebildiğini gösteriyor. Sürekli devam eden ağrı sinyalleri zamanla sinir sisteminin daha hassas çalışmasına neden olabiliyor. Böylece daha önce rahatsızlık vermeyen hareketler veya hafif kas gerginlikleri bile daha yoğun ağrı olarak hissedilebiliyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR AĞRI DÖNGÜSÜNÜ ETKİLEYEBİLİYOR

Yetersiz uyku, yoğun stres, uzun süre aynı pozisyonda kalmak ve hareketten kaçınmak yalnızca yaşam kalitesini değil, ağrı algısını da etkileyebiliyor. Uzmanlara göre bu etkenler birbirini besleyen bir döngü oluşturabiliyor. Kas gerginliği artarken hareket azalıyor, hareket azaldıkça vücut daha hassas hale geliyor ve kişi günlük aktivitelerde bile daha fazla ağrı hissedebiliyor.

HAREKETTEN KAÇINMAK HER ZAMAN ÇÖZÜM OLMAYABİLİYOR

Sırt ağrısı yaşayan birçok kişi dinlenmenin en doğru seçenek olduğunu düşünse de uzmanlar, uzun süre hareketten kaçınmanın kasların zayıflamasına ve ağrı döngüsünün devam etmesine katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Kişiye uygun egzersizler, düzenli hareket, kaliteli uyku, stres yönetimi ve gerektiğinde profesyonel destek kronik sırt ağrısında bütüncül yaklaşımın önemli parçaları arasında yer alıyor.

TEK BİR NEDENE ODAKLANMAK YETMİYOR

Uzmanlara göre kronik sırt ağrısını anlamak için yalnızca ağrının hissedildiği bölgeye odaklanmak yeterli olmuyor. Omurga sağlığı kadar sinir sistemi, uyku düzeni, psikolojik yük ve günlük hareket alışkanlıkları da birlikte değerlendirildiğinde daha doğru bir tablo ortaya çıkabiliyor.

Öte yandan ani başlayan şiddetli ağrı, travma sonrası gelişen yakınmalar, ateş, açıklanamayan kilo kaybı, bacaklarda güç kaybı veya idrar ve dışkı kontrolünde değişiklik gibi belirtilerin eşlik ettiği durumlarda vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor.