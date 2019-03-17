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Kruvaziryerlerin yarısı Kuşadası'na demirliyor

Türkiye'ye gelen sezonun ikinci turist gemisi de Kuşadası Limanı’na yanaştı.

İHA | 17.03.2019 - 08:34..
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Aydın'da Kuşadası Limanı’nı işleten bir firmanın Genel Müdürü Aziz Güngör, 2018 yılında Türkiye’ye sefer yapan kruvaziyerlerin yüzde 58,7’sinin Kuşadası’na geldiğini söyledi.

"170 BİN TURİST BEKLENİYOR"

Kuşadası’nın kruvaziyer turizmin başkenti olduğunu belirten Güngör, "2018 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’ye gelen 247 kruvaziyerden 145’i Kuşadası Limanı’na yanaştı. 2019 yılında da 195 kruvaziyerle 170 bin 773 turistin gelmesini bekliyoruz.

Kruvaziryerlerin yarısı Kuşadası'na demirliyor

Ayrıca Yunanistan’ın Samos Adası’ndan da 477 feribot seferiyle 70 bin yolcu gelmesi bekleniyor. Kruvaziyer turizminde 2020 rezervasyonları da iyi gidiyor. Büyük firmaların rotalarını yeniden Türkiye’ye çevirdiği görmek kruvaziyer turizmin toparlanma süreci açısından çok önemli " dedi.

Kruvaziryerlerin yarısı Kuşadası'na demirliyor

Kruvaziryerlerin yarısı Kuşadası'na demirliyor

Kruvaziryerlerin yarısı Kuşadası'na demirliyor

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