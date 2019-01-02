Ksantelazma nedir

Göz kapağı etrafında, gözyaşı kanallarında veya göz yuvasının çevresinde görülen bu küçük yağ bezeleri, fark edildiğinde büyük bir şaşkınlık yaratıyor. Birçok kişi bu lekelerin yaşlanma veya güneşin zararlı etkileri nedeniyle ortaya çıktığını düşünüyor. Hatta kadınlar bu lekeleri makyajla kapatabilecekleri küçük lekeler gibi görüyor. Ancak bu küçük noktalar zamanla yumru halini alabiliyor. Bazı durumlarda boyutları çok fazla büyüyor ve cerrahi müdahaleye başvurulması gerekiyor.

İYİ HUYLU LEZYONLAR

Ksantelazmalar iyi huylu lezyonlar olarak biliniyor. Ve bunların sebebi neredeyse her zaman kan dolaşımındaki yüksek kolesterol olarak gösteriliyor. Bir ksantelazma tek başına ciddi veya belirli bir tür cilt tümörü ile ilgili olmuyor. Ancak bu lekeler yüksek kolesterolün açık belirtisi ise o zaman ciddi bir durum haline gelebiliyor. Bu nedenle kolesterolü düşürecek bir diyet yapılması ve tedavi için hekimlere başvurulması önem arz ediyor.

ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ TEHLİKELİ

Ksantelazmalar “ölümcül” olmamakla birlikte ortaya çıkış nedenleri oldukça tehlikeli olarak açıklanıyor. Bir ksantelazma ciltte oluşmuş ise kalp hastalığı riski var demektir. Ksantelazmalar bir gözde veya ikisinde birden görülebilirken, bu sarımsı veya beyaz lekeler cildin üst katmanlarında bulunuyor ve gözün hareketini veya görüşünü etkilemiyor. Dermatologlar, gözlerdeki bu lekelerin veya yumruların her zaman yüksek kolesterole bağlı olmadığını söylüyor. Ksantogranülomatoz olarak bilinen sorundan muzdarip olmak gibi küçük bir ihtimal de bulunuyor.

KSANTELAZMANIN TEDAVİ ŞEKLİ

Her şeyden önce doktor tedavisi şart. Bu deri anormalliğinin arkasındaki durum genellikle kolesterol olduğundan uygun olan tedaviyi izlemek son derece önemli. Sonrasında bu lekelerin görünüşle ilgili yarattığı sorun çözülebilir. Ksantelazmanın yüzün görünüşünü değiştirdiği ve çok kötü görünebileceği, bunun için ise birçok tedavi şeklinin bulunduğu belirtiliyor. Yağlı tortuların birçoğunun çarpıcı boyutlara ulaşabildiği göz önüne alındığında ameliyatın onları yok etmek için uygulanan en yaygın tedavi olduğu söylenebilir. Ancak ameliyatın da iz bırakabileceği verilen bilgiler arasında. Nedeni ise göz kapakları ve göz altı derisinin hassas olması. Bu lezyonları en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için lazer kullanımı alternatif bir tedavi yöntemi olarak sunuluyor.