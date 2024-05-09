BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG ticaretinde iş birliğine vardı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, LNG ticaretine ilişkin iş birliği anlaşmasıyla ilgili, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız" açıklamasını yaptı.

AA

Türkiye kendi enerji kaynaklarına yöneldi ve fosil yakıta alternatif enerji kaynaklarını da artırma hedefi taşıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ticaretine ilişkin iş birliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir iş birliği anlaşması imzaladık.

"Kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız"

Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Washington'da temaslar

Öte yandan Bayraktar, Washington'da Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de buluştuklarını bildirdi.

"Küresel enerji arz güvenliği olumlu yönde etkilenecek"

Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası iş birlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)