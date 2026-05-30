Küba ve ABD arasından dikkat çeken görüşme

Karayipler’de uzun yıllardır gerginliğe konu olan Küba–ABD ilişkilerinde, askeri düzeyde dikkat çeken bir temas gerçekleşti. Guantanamo Körfezi Deniz Üssü sınır hattında yapılan görüşmenin, tarafların karşılıklı mutabakatı çerçevesinde organize edildiği belirtildi.

GUANTANAMO SINIR HATTINDA ASKERİ TEMAS

Küba Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin Guantanamo Körfezi çevresindeki askeri yerleşke sınır hattında gerçekleştirildiği ifade edildi. Toplantıya ABD Güney Saha Komutanlığına bağlı üst düzey askeri yetkililerin katıldığı bildirildi.

Görüşmede özellikle sınır güvenliği, askeri hareketlilik ve bölgesel istikrar konularının ele alındığı aktarıldı.

İLETİŞİM KANALLARININ SÜRDÜRÜLMESİNDE MUTABAKAT

Her iki tarafın da görüşmeyi “olumlu” olarak değerlendirdiği belirtilirken, askeri komutanlıklar arasında iletişim kanallarının açık tutulması konusunda uzlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Yetkililer, bu tür temasların olası yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından önem taşıdığını vurguladı.

KÜBA: “ULUSAL GÜVENLİĞE TEHDİT DEĞİLİZ”

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, daha önce yaptığı açıklamalarda Küba’nın ABD’nin ulusal güvenliği için bir tehdit oluşturduğu yönündeki iddiaları reddetmişti. Rodriguez, Küba’nın hiçbir zaman böyle bir konumda olmadığını ifade etmişti.

ABD’DEN GÜVENLİK VURGUSU

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise Kongre’de yaptığı açıklamalarda, yabancı bir gücün ABD kıyılarına bu kadar yakın bir bölgede bulunmasının güvenlik açısından risk oluşturduğunu dile getirmişti.

Ayrıca CIA Direktörü John Ratcliffe’in Küba’yı ziyaret ederek güvenlik konularında temaslarda bulunduğu da kamuoyuna yansımıştı.

BÖLGEDE DİPLOMATİK TRAFİK DİKKAT ÇEKİYOR

Son dönemde artan diplomatik ve askeri temaslar, Küba–ABD hattında iletişim kanallarının yeniden aktif hale geldiğine işaret ederken, Guantanamo çevresindeki gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından yakından takip edildiği değerlendiriliyor.