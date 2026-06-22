Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi ile Vahap Canbay arasında kavga

İstanbul Ümraniye'de, aylar önce korkunç bir cinayet yaşandı.

Ümraniye, Sıddık Sokak'ta rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Ancak bu barışma isteği, bir gencin canına mal oldu.

Canbay, aralarının iyi olduğu öğrenilen arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kundakçı'dan yardım istedi.

KUNDAKÇI HAYATINI KAYBETTİ

Kubilay Kundakçı, Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, olay yerine çakarlı araçlarla gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile tartışma çıktı.

Kadayıfçıoğlu'nun silahla ateş açması sonucu ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MÜBBET HAPİS TALEBİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Ruhsatsız silah bulundurma', Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'Kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede ayrıca türkücü İzzet Yıldızhan hakkında, 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İLK DURUŞMA

İlk duruşma bugün, İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Duruşmada sanıkların savunmalarının alınması, mağdurların dinlenmesi ve dosyadaki delillerin değerlendirilmesi bekleniyor.

DURUŞMA ÖNCE ADLİYE KARIŞTI

Ensonhaber muhabiri Rojda Altıntaş, adliyeden canlı görüntüler paylaştı.

Gelen görüntülere göre, adliye karıştı.

Duruşma salonu önünde Kubilay Kaan Kundakçı’nın ailesi ile Vahap Canbay arasında tartışma çıktı.

Aile yakınlarının, Vahap Canbay’a yönelik “Bizi sattın” sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.

Yaşanan gerginlik sırasında Vahap Canbay’ın menajeri de görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırmaya kalktı.