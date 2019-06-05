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Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de kağıt atıklarının bulunduğu alanda çıkan yangın park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı.

İHA | 05.06.2019 - 03:38..
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İstanbul Küçükçekmece'de bulunan İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi’nde araçların bulunduğu yerde yangın çıktı. Yangın 4 araca sıçrarken 1 minibüs 3 mibibüs cayır cayır yandı.Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

4 ARAÇ YANDI

Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir binanın arasında bulunan kağıt atıklarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Çıkan yangın park halinde bulunan 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı. bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, park halindeki 1’i minibüs 3 midibüse sıçradı. Alev alev yanan otobüsleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevler içerisinde kalan araçları söndürürken, yangın sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi.Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Yangında can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

Küçükçekmece’de 1’i minibüs 4 araç alev alev yandı

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