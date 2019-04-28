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Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Mahallesinde oynarken kaçan topun peşinden koşan 9 yaşındaki F.Ç, lüks bir ciple kaçırılmak istendi.

DHA | 28.04.2019 - 11:17..
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Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin önünde oyun oynayan 9 yaşındaki F.Ç., lüks ciple yanına yaklaşan kişiler tarafından kaçırılmayı çalışıldı.

Çocuğun ve annesinin çığlık atması üzerine elindeki telefonu alan şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaştı.

"KIZIMI KAÇIRIYORLAR DİYE ÇIĞLIK ATTIM, BEBEĞİM KUCAĞIMDA KOŞMAYA BAŞLADIM"

Kızının çığlığını duyan Anne Gülserin Ç. "Biz kapıya çıktık bebeğim vardı kucağımda, geldik yürümeye başladık oğlumun elinde top vardı. Top yokuştan aşağı düştü kızım da peşinden gitti. Kızım yokuştan aşağı inince araba da hareket etti. Kızım yokuştan inince araçtakiler  kızımı tutup sürüklemeye başladı. 5-10 metre sürüklediler. 'Kızımı kaçırıyorlar' diye çığlık attım, bebeğim kucağımda koşmaya başladım. Koşmaya başlayınca o tabii panikledi. Dizlerinin üzerine düştü, kalktı kızımı bıraktı telefonu aldı. Hırsızlık süsü vermeye çalıştı" dedi.

"EŞİM PEŞİNDEN GİTMESEYDİ KIZIMI KAÇIRMIŞ OLABİLİRLERDİ"

Baba Ayhan Ç. da "Eşim olmasaydı, peşine gitmeseydi kızımı kaçırmış olabilirlerdi. Şikayetçi olduk. Darp raporlarımız da var. Avukatımız da var gerekli tüm tahkikatı yaptıracağız. Aynı araç buradan gittikten sonra bir kadının elindeki çantasını alıp kaçmışlar. Görüntüler var" dedi.

"İKİ BİLEĞİMDEN TUTARAK BENİ ARABAYA DOĞRU SÜRÜKLEDİ"

Lüks ciple gelen şüphelilerin kaçırmaya çalıştığı F.Ç, "Abimin topu elinden kaçtı, Annemin telefonu da benim elimdeydi. Top kaçınca ben peşinden gittim. Orada araba yanıma yaklaştı. Arkadan da birisi koştu. İki bileğimden tutarak beni arabaya doğru sürükledi. Sonra annem arkadan bağırınca elimdeki telefonu görüp aldı. Arabayı hızlı bir şekilde sürüp gittiler" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmaya çalıştılar

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