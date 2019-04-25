Küçükçekmece'deki sapık her yerde aranıyor

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece'de cinsel istismara uğrayan 5 yaşındaki kız çocuğunu konuşuyor.

SOKAKTA NÖBET

Büyük bir tepkiye neden olan olay ile ilgili polis ekipleri araştırmasını sürdürürken, bölgede mahallelinin nöbeti devam ediyor.

SALDIRGAN ARANIYOR

Küçük yaşta bir kız çocuğuna yapılan vahşete sessiz kalmayan yüzlerce kişi, sokaklarda adeta saldırganı arıyor.

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR

Vatandaşların bu çabasına emniyet ekipleri de kayıtsız kalmıyor. Öyle ki mahalleyi gören tüm kameralar didik didik inceleniyor. Özel bir ekibin sadece bu istismar olayını çözmek üzere çalıştığı belirtilirken, küçük kız çocuğunun hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

BAKANLIK AİLENİN YANINDA

Öte yandan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir.” denilmişti.