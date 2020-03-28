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Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki

Bolu'daki KYK yurdunda karantinada olan 3 şahıstan birinin, yaptıkları canlı yayında devlete küfür etmesi üzerine vatandaş yurdun önüne gitti.

İHA | 28.03.2020 - 11:46..
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Yurt dışından gelerek öğrenci yurdunda karantina altında tutulan 3 öğrencinin sosyal medya canlı yayınında, kamera arkasında olan üçüncü şahsın Türkiye Cumhuriyeti’ne küfür etmesine vatandaşlardan tepki gecikmedi.

VATANDAŞ YURDUN ÖNÜNE GİTTİ

Küfür eden şahsın Nuri B. olduğu öğrenilirken, ağır küfürler içeren konuşmasının sosyal medyada bir anda yayılması üzerine Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Akgül, beraberindeki bir grupla karantina altındaki yurdun önüne giderek tepki gösterdi.

Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki

"GÖNÜL İSTER Kİ KARDEŞÇE YAŞAYALIM"

İsmail Akgül, “Gönül ister ki kucaklaşarak kardeşçe yaşayalım. Ama bu ahlaksızca davranışın sebebini de çözebilmiş değiliz. Devlet sana sıcak yurtta sıcak aşını vermiş. Doktorunu, polisini 7/24 hizmetine vermiş. Sen hangi akla hizmetle ekmeğini yediğin toprağa hakaret etme hakkına sahip oluyorsun” dedi.

KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti

GÖZALTI KARARI ÇIKTI

Yaşanan olayların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Yurt dışından getirilip Bolu’da yurtta karantina altına alınan öğrencilerin söz konusu paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatılmış olup, karantina sonrası gözaltına alınmaları talimatı verilmiştir." denildi.

Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki

Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki

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