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Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA | 24.11.2019 - 12:22..
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Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce EYP saldırısı düzenlenmiş, 7 sivil şehit düşmüştü.

SALDIRI SONRASI 5 TUTUKLAMA

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında arama kararı çıkarılan 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.

Diyarbakır saldırısında şehit düşenlere veda İZLE

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay tutuklanarak cezaevine gönderilirken; bugün sivilleri şehit eden 3 terörist, Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

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