Kulp'taki EYP saldırısının failleri öldürüldü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki Ağaçkorur köyü mevkisinde 12 Eylül'de odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce EYP saldırısı düzenlenmiş, 7 sivil şehit düşmüştü.
SALDIRI SONRASI 5 TUTUKLAMA
Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında arama kararı çıkarılan 5 kişi gözaltına alınıp, tutuklanmıştı.
Diyarbakır saldırısında şehit düşenlere veda İZLE
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
HDP'li Kulp Belediye Başkanı Taş, HDP İlçe Başkanı Abidin Karaman, Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, Mehmet Emin Ay ve Fatma Ay tutuklanarak cezaevine gönderilirken; bugün sivilleri şehit eden 3 terörist, Muş'un Şenyayla bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.