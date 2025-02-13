13 Şubat 2025 Perşembe: Vizyondaki filmler

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Başrollerini Sera Tokdemir, Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu'nun paylaştığı, Ömer Kurt, Hakan Bulut, Barış Başar ve Hakan Bilgin'in de rol aldığı C Takımı 2, yerli komedi meraklılarını sinema salonlarına çekmeye aday olacak.

Özgür Bakar'ın yönettiği devam filmi, peşlerindeki adamlardan kaçıp, Elazığ'ın Fenk kasabasına giden bir grup arkadaşın, başlarından geçen olayları işliyor.

AŞK SADECE BİR AN

Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Aşk Sadece Bir An, arkadaşının ricası üzerine onun yerine taksiye çıktığı gün, hayatının aşkı ile tanışan bir adamın hikayesini odağına alıyor.

Emirhan Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın başrolleri paylaştığı filmde, Gonca Vuslateri, Diren Polatoğulları, Emre Kınay, Burcu Kara, Teoman, Tuba Ünsal ve Gürgen Öz de rol aldı.

KAPTAN AMERİKA: CESUR YENİ DÜNYA

Julius Onah'ın filmi Kaptan Amerika: Cesur Yeni Dünya, yeni seçilen ABD Başkanı Thaddeus Ross ile görüşmesinin ardından, kendini uluslararası bir krizin ortasında bulan yeni Kaptan Amerika Sam Wilson'ın hikayesini ele alıyor.

Aksiyon ve macera türündeki filmin oyuncu kadrosunda Anthony Mackie, Harrison Ford, Liv Tyler, Giancarlo Esposito, Rosa Salazar, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Danny Ramirez ve Carl Lumbly yer alıyor.

BRİDGET JONES ONUN İÇİN ÇILDIRIYOR

Renee Zellweger, Leo Woodall ve Emma Thompson'un başrollerini paylaştığı Bridget Jones Onun İçin Çıldırıyor, romantik komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday olacak.

Michael Morris'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Bridget Jones'un 51 yaşında bekar bir anne ve dul bir kadın olarak hayatını nasıl yönlendirdiğini anlatıyor.

EMMANUELLE

Audrey Diwan'ın yönettiği ve Noemie Merlant'ın başrolünde oynadığı Emmanuelle, iş için Hong Kong'a giden genç bir kadının hikayesini işliyor.

AŞK

Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Amy Adams ve Olivia Wilde'in başrollerinde oynadığı romantik komedi filmi Aşk ikinci kez vizyona girecek.

Being John Malkovich ve Adaptation filmlerinin yönetmeni Spike Jonze'un yönettiği Aşk, uzun bir ilişkiden kalbi kırık bir şekilde çıkan yazar Theodore'un, kullanıcıların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanan bir işletim sistemiyle olan alışılmadık ilişkisine odaklanıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Disney Channel tarafından Türkiye'ye özel üretilen çizgi film Zatonya, Zatonya: Yeni Dünya sinema filmi ile izleyici karşısına çıkacak.

Luca Scanferla ve Alessandro Scaretti'nin çektiği Kutup Köpekleri 2, Kuzey Kutup Bölgesi'nin sevimli kasabası Taigasville'de bir grup arkadaşın yeni macerasını anlatıyor.

HAFTANIN KORKU FİLMLERİ

Gani Rüzgar Şavata'nın yönetmenliğini yaptığı, Neslihan Acar ve Yalçın Dümer'in rol aldığı Yarasaların İstilası: Değirmen, yarasaların insanlıktan intikam almak için değirmenin olduğu bölgeye musallat olmasını konu ediniyor.

Anastasiya Budakva'nın yönetmen koltuğunda oturduğu Zeccac, küçük bir kasabada öğretmenlik yapan genç bir kızın evlenmeden önce en yakın arkadaşının ortadan kaybolması ve yaşadığı olağan dışı olayları beyaz perdeye taşıyor.

Steven Soderbergh'in filmi Varlık, banliyödeki bir eve taşınan bir ailenin hayatına odaklanıyor.