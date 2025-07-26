130 yıllık Yozgat Lisesi, ihtişamıyla göz kamaştırıyor

Dönemin padişahı Sultan 2. Abdülhamid tarafından yaptırılan Yozgat Mektebi Sultanisi, açıldığı günden bu yana sayısız mezun verdi.

Güncel adı Yozgat Lisesi olan ve 1895’ten içerisinden önemli kişiler mezun eden lise, tüm ihtişamıyla ayakta duruyor.

MİMARİ YAPISIYLA GÖZ KAMAŞTIRIYOR

Köklü tarihi ve nitelikli eğitimiyle zamana meydan okuyan lise, aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesine sahip olmasıyla biliniyor.

Şehrin merkezi noktasında bulunan Yozgat Lisesi, eşsiz mimari yapısıyla da göz kamaştırıyor.

"ÇOK BÜYÜK İNSANLAR YETİŞTİRMİŞ KADİM LİSELERDEN BİRİSİDİR"

Yozgat Lisesi'nde 7 yıldır görev yapan Mustafa Telli, "Türk siyaset hayatında önemli bir yeri olan Yozgat Lisesi çok büyük insanlar yetiştirmiş, kadim liselerden birisidir. Yozgatlılar bu okulu ‘Taş Mektep’ ya da ‘Sarı Mektep’ olarak da adlandırıyorlar. 2017 yılında 81 İl Eğitim Tarih Müzesi kuruldu.

Yozgat’taki İl Eğitim Tarih Müzesi de Yozgat Lisesi bünyesinde halkımıza açıktır. Eserlerin tamamı Yozgat Lisesi’ne ait materyallerdir. Ders kitapları, fizik-biyoloji laboratuvar malzemeleri vardır. Okul aynı zamanda Yozgat’ın en büyük ikinci kütüphanesidir. Dışarıdan gelen ziyaretçiler araştırmalarını yapabilirler. Öğrenciler ödünç eser alabiliyorlar. Kütüphanede barkod sistemine geçiyoruz" dedi.

"HEPSİNE SAYGI VE SELAMLARIMI İLETİYORUM"

Okuldan yetişmiş önemli kişilerden söz eden Telli, "Örneğin Cemil Çiçek’in dosyasını görebilirsiniz. Okulumuzun siyaset yönü biraz daha fazla. Lütfullah Kayalar, Ali Keven, Celal Köse, Kazım Arslan, Yusuf Başer, Haşim Kılıç, Cemalettin Koçak, Ertuğrul Kapusuzoğlu, Taha Akyol buralardan geçmişler. Yozgat’ın medarıiftiharı bu isimler. Hepsine saygı ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.