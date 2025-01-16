16 Ocak 2025 Perşembe: Vizyondaki filmler

AA

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta ikisi yerli 6 film, sinemaseverlerle buluşacak.

Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği "Kutsal Damacana 5: Zombi", ezeli düşmanları İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşan üç arkadaşın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Erhan Yazıcıoğlu, Mete Gök, Onur Büyüktopçu ve Nilgün Belgün yer alıyor.

Kamil Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikleri Ceyhun Çelikten imzası taşıyan filmde, Bülent Ersoy ve Kibariye de rol aldı.

YEDİ

Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde yeniden vizyona girecek "Yedi" filmi, biri yeni biri de tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.

Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Leland Orser ve Richard Schiff gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.

AYDINLIK HAYALLERİMİZ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia'nın üstlendiği "Aydınlık Hayallerimiz", Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşirenin hikayesini odağına alıyor.

HAFTANIN ANİMASYONLARI

Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıyacak.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda", bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikayesini anlatıyor.

Meksika yapımı animasyon filmi "Yumurtalar Firarda Buz Macerası" ise bir sözü yerine getirmek için Güney Kutbu'na gitmek zorunda kalan Toto ve ailesinin maceralarını konu ediniyor.