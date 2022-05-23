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    1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli Yalova Müze'sine taşındı

    Yalova'da sergilenen 1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yalova Müze Müdürlüğü'ne taşındı.
    • 23.05.2022 - 15:38
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    1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli Yalova Müze'sine taşındı

    Yalova'nın Termal ilçesindeki Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde sergilenen 1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Yalova Müze Müdürlüğü'ne taşındı.

    Yüzyıllar boyunca şifa merkezi olarak kullanılan bölgede tarihe tanıklık eden kabartma, bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıcaları İşletmesi'nde koruma altında tutularak otel lobisinde sergilendi.

    Geç Antik Çağ eseri Baş Melek Mikail kabartma heykeli, Roma, Bizans, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinin şifa merkezi olan Termal kaplıcalarındaki tarihe yaklaşık 1600 yıldır ışık tutuyor.

    AA'da yer alan habere göre, milattan sonra 4. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen kabartma heykelin, yine bölgede bulunan Baş Melek Mikail Kilisesi'ne ait olduğu tahmin ediliyor.

    1600 yıllık Baş Melek Mikail heykeli Yalova Müze sine taşındı #1

    Heykelin hikayesi

    Baş Melek Mikail'in kabartmada, ayaklarının altındaki bir ejderhayı ezer vaziyette tasvir edildiğini aktaran Müze Müdürü Sinan Özbey, "Pek çok kaynakta adı geçen Baş Melek Mikail, gökyüzünde çıkan bir savaşta kendi melekleriyle birlikte ejderhanın melekleriyle bir savaşa girer ve savaştan sonra da ejderha ve melekleri yenilerek gökyüzünden kovulur. Ejderhanın da şeytanı temsil ettiği bilinmekte" diye konuştu.


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