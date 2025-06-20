1990'lar Eski Türkiye Sergisi Ankara'da açıldı

Ankara Sanat Galerisi ve Müzayedecilik Evi'nde düzenlenen serginin açılışına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Anadolu Ajansı İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, dernek başkanı Eyüp Gökhan Özekin ve davetliler katıldı.

1990-1999 yılları arasında siyasi ve toplumsal dönüşümleri konu edinen, o dönemlere ait fotoğraflar, belgeler, orijinal kaynak ve materyallerin yer aldığı serginin açılışında konuşan Özdemir, 90'lı yılların Türkiye'nin siyasal istikrar ve iç güvenlik gibi çok ciddi problemleri barındıran bir dönem olduğunu söyledi.

Bu dönemin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Özdemir, şunları dedi:

"Ülkemizin bu tarz siyasal istikrarsızlıklarla karşı karşıya gelmemesi, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinin bugün bize ne ifade ettiğini daha farklı alanlarda, hem iletişim ekosisteminin içerisinde hem de kültürel alanlarda görmemiz açısından serginin önemi çok kıymetli."

Sergide o yıllara ait farklı kültürel alanlardaki hegemonik istikrarsızlık oluşturma ekseninin de görüleceğini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"ZİHNİMİZDE CANLANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

"Özellikle sinema alanı, görsel alanlar, işitsel medya, oluşturulan baskılar, yazılı ve basılı medyanın karşı karşıya kaldığı zulümler, bunların her birinin örneklerini bu duvarlarda farklı şekillerde görmüş olacağız. Hep beraber tekrar o dönemleri görüp, bu dönemlerin bize ne ifade ettiğini yakın bir şekilde anlamış, tekrar somut bir şekilde zihnimizde canlandırmış olacağız."

SON ZİYARET 7 TEMMUZ

Sergi, 7 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.