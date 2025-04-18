36 belgesel film projesine 12,5 milyon liralık destek

AA & Ensonhaber

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Sinema Destekleme Kurulu’nun 2025 yılına ilişkin kararları kamuoyuyla paylaşıldı.

36 BELGESEL PROJESİNE 12 MİLYON 455 BİN LİRALIK DESTEK

Kurul, "Belgesel Film Yapım" kategorisinde değerlendirilen projelerden 36’sına toplamda 12 milyon 455 bin lira tutarında destek sağlanmasına karar verdi. Bu destekle, farklı konu başlıklarına sahip belgesellerin hayata geçmesi ve belgesel sinemanın ülke genelinde güçlenerek yoluna devam etmesi hedefleniyor.