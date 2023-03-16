8. Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından bu yıl 8.si düzenlenen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı.

Attila İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı'nın düzenlediği Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'nde start verildi.

Yarışma kapsamında 2022'de yayınlanmış bir şiir kitabı ile romana “Attila İlhan Edebiyat Ödülü”, ayrıca yine geçen yıl yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için “Vakıf Özel Teşvik Ödülü” verilecek.

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attila İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen yarışmaya başvurular, 17 Haziran'a kadar devam edecek.

Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan'ın üstlendiği yarışmanın iki jürisi bulunuyor.

Ödül kazanan eserler kasım ayında açıklanacak

Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği roman seçici kurulunun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir seçici kurulu ise Metin Celal başkanlığında, A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık'tan oluşuyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye "www.tilahan.org" adresinden ulaşılabilir.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu, ödül kazanan eserlerin kasım ayında açıklanması planlanıyor.