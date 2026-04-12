9 yaşındaki minik ressamdan ilk kişisel sergi: 31 eser sanatseverlerle buluştu

Eskişehir’de sanat dünyasına ilham veren bir buluşma gerçekleşti. Henüz 9 yaşındaki Hatice Alya Teker, hazırladığı 31 eserden oluşan ilk kişisel resim sergisini Atilla Özer Karikatür Evi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu.

4 YILLIK EMEĞİN SONUCU

“Köksüz değilim, renklerim var” diyerek çalışmalarını sürdüren minik sanatçı, 2022 yılından bu yana yaptığı eserleri ilk kez bir sergide bir araya getirdi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle büyüyen koleksiyon, disiplinli bir sürecin ürünü olarak ortaya çıktı.

AİLESİNDEN VE KÖKLERİNDEN İLHAM ALIYOR

Eserlerinde özellikle ailesine ve kültürel bağlarına yer veren Hatice Alya Teker, portrelerinde annesi, babası ve geniş aile fertlerini konu alıyor. Annesinin Makedon kökenli olması nedeniyle Makedon kız figürlerine de sıkça yer verdiği çalışmaları dikkat çekiyor.

"RESİM HAYATIMIN BİR PARÇASI"

Küçük sanatçı, gelecekte doktor ya da diş hekimi olmayı hedeflediğini ancak resmin hayatındaki yerinin değişmeyeceğini söylüyor. Çalışmalarında akrilik ve yağlı boya kullandığını belirten Teker, renkleri bilinçli şekilde seçerek hayal dünyasını tuvale aktardığını ifade ediyor.

"ÇOCUKLARI DİJİTAL DÜNYADAN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORUZ"

Annesi Miray Teker ise kızının yeteneğinin erken yaşta fark edilmesiyle birlikte sanatsal bir yolculuğa başladıklarını belirtiyor. Çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşması için sanata yönelmelerinin önemine dikkat çeken Teker, dört yılı aşkın emeğin sonunda bu serginin ortaya çıktığını vurguluyor.

Hatice Alya Teker’in ilk kişisel sergisi, hem yaşına rağmen ortaya koyduğu üretim gücü hem de renkli dünyasıyla ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.